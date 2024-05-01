Пізно ввечері 30 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: загинуло троє людей, ще троє зазнали поранень. Одеський міський голова Геннадій Труханов опублікував відео з наслідками ворожого обстрілу цивільної інфраструктури.

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Пізно ввечері 30 квітня в Одесі прогриміли вибухи. Труханов розповів, що Росія атакувала місто балістичними ракетами: постраждали житлові будинки, вибиті вікна й двері.

Також він повідомив, що в Одесі зранку на місці "прильоту" розпочне роботу Оперативний штаб районної адміністрації.

Мер звернувся до жителів Одеси та попередив про можливі посилення ворожих повітряних ударів найближчим часом. Він попросив громадян своєчасно реагувати на сигнали тривоги та перебувати в укриттях під час російських обстрілів.

29 квітня близько 18:30 окупанти завдали ракетного удару по Одесі.

Згодом голова Одеської ОВА Кіпер заявив, що росіяни вдарили по місту балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом.

Вранці 30 квітня Кіпер повідомив, що кількість загиблих внаслідок атаки зросла до п'яти – у лікарні помер чоловік 1960 року народження.

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