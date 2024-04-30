В Одесі пролунали вибухи, Росія атакує місто ракетами

В Одесі пролунали вибухи, Росія атакує місто ракетамидоповнено
Мілана Головань
Редактор новин LIGA.net
Артем Джеріпа
Редактор новин
Ввечері 30 квітня в Одесі прогриміли вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про виходи балістики.
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23:27. Для Одеської області оголосили повітряну тривогу. Очільник ОВА Олег Кіпер попросив одеситів пройти в укриття до відбою.
Повітряні сили заявили про загрозу використання балістичного озброєння з півдня, зазначили, що ракета летить на Одесу.
23:32. Співрозмовник повідомив про два вибухи у місті.
ДОПОВНЕНО о 23:47. В Одесі пролунав ще один вибух. Мер Геннадій Труханов пише: "В місті лунають дуже гучні вибухи, не залишайте укриттів".
- 29 квітня близько 18:30 окупанти завдали ракетного удару по Одесі.
- Згодом голова Одеської ОВА Кіпер заявив, що росіяни вдарили по місту балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом.
- Вранці 30 квітня Кіпер повідомив, що кількість загиблих внаслідок атаки зросла до п'яти – у лікарні помер чоловік 1960 року народження.
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