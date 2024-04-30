В Одессе раздались взрывы, Россия атакует город ракетами

В Одессе раздались взрывы, Россия атакует город ракетамидополнено
Милана Головань
Редактор новостей LIGA.net
Артём Джерипа
Редактор новостей
Вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о выходах баллистики.
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23:27. Для Одесской области была объявлена воздушная тревога. Глава ОВА Олег Кипер попросил одесситов пройти в укрытие к отбою.
Воздушные силы заявили об угрозе использования баллистического вооружения с юга, отметили, что ракета летит в Одессу.
23:32. Собеседник сообщил о двух взрывах в городе.
ДОПОЛНЕНО в 23:47. В Одессе прозвучал еще один взрыв. Мэр Геннадий Труханов пишет: "В городе раздаются очень громкие взрывы, не покидайте укрытий".
- 29 апреля около 18:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе.
- Позже глава Одесской ОВА Кипер заявил, что россияне ударили по городу баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом.
- Утром 30 апреля Кипер сообщил, что количество погибших в результате атаки выросло до пяти – в больнице скончался мужчина 1960 года рождения.
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