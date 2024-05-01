Поздно вечером 30 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погибли три человека, еще трое получили ранения. Одесский городской голова Геннадий Труханов опубликовал видео с последствиями вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры.

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Поздно вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы. Труханов рассказал, что Россия атаковала город баллистическими ракетами: пострадали жилые дома, выбиты окна и двери.

Также он сообщил, что в Одессе утром на месте "прилета" начнет работу Оперативный штаб районной администрации.

Мэр обратился к жителям Одессы, и предупредил о возможном усилении вражеских воздушных ударов в ближайшее время. Он попросил граждан своевременно реагировать на сигналы тревоги, и находиться в укрытиях во время российских обстрелов.

29 апреля около 18:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе.

Позже глава Одесской ОВА Кипер заявил, что россияне ударили по городу баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом.

Утром 30 апреля Кипер сообщил, что количество погибших в результате атаки выросло до пяти – в больнице скончался мужчина 1960 года рождения.

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