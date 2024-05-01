Ракетный удар по Одессе: Россия ударила тремя ракетами "Искандер-М" – Воздушные силы

Поздно вечером 30 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погибли три человека, еще трое получили ранения

Илья Евлаш (Фото: скриншот с видео)

Российские войска ночью атаковали густонаселенные районы Одессы тремя баллистическими ракетами "Искандер-М". Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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По данным Евлаша, сейчас враг выбрал себе ключевой целью Одессу. До этого российские войска били и продолжают бить, в том числе по Харькову.

"Сейчас он (враг, – ред.) атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы. В результате чего есть погибшие и пострадавшие люди", – сообщил спикер Воздушных сил.

Поздно вечером 30 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погибли три человека, еще трое получили ранения.

29 апреля около 18:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе.

Впоследствии глава Одесской ОВА Кипер заявил, что россияне ударили по городу баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом.

Утром 30 апреля Кипер сообщил, что количество погибших в результате атаки выросло до пяти – в больнице скончался мужчина 1960 года рождения.

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