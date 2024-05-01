В Одесі російський удар пошкодив представництво омбудсмана Лубінця – фото

Пізно ввечері 30 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: загинуло троє людей, ще троє зазнали поранень

Фото: Telegram

Внаслідок російських обстрілів у Одесі зазнало пошкоджень представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Про це повідомив Уповноважений, оприлюднивши фотографії.

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На момент обстрілу у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не постраждав, повідомив він.

Фото: Telegram

Проте для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, потрібен час, зазначив Лубінець. Офіс уповноваженого вже працює над ліквідацією всіх наслідків обстрілу.

Фото: Telegram