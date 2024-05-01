В Одессе российский удар повредил представительство омбудсмена Лубинца – фото

Поздно вечером 30 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погибли три человека, еще трое получили ранения

Фото: Telegram

В результате российских обстрелов в Одессе получило повреждения представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Об этом сообщил Уполномоченный, обнародовав фотографии.

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На момент обстрела в помещении не было ни работников, ни заявителей, поэтому никто не пострадал, сообщил он.

Фото: Telegram

Однако для того, чтобы принимать посетителей и возобновить работу, нужно время, отметил Лубинец. Офис уполномоченного уже работает над ликвидацией всех последствий обстрела.

Фото: Telegram