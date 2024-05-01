Росія вдарила по Одесі балістичними ракетами, щонайменше 13 постраждалих

Росія вдарила по Одесі балістичними ракетами, щонайменше 13 постраждалихдоповнено
Ввечері 1 травня в Одесі пролунали два вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі. Повітряні сили попереджали про виходи балістики.
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21:56. Оголошено повітряну тривогу для Одеської області. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав пройти в укриття.
Моніторингові канали та Повітряні сили заявили про виходи балістики в напрямку міста.
21:59. Співрозмовник повідомив про два вибухи.
ДОПОВНЕНО о 22:56. Кіпер написав, що відомо про щонайменше 13 постраждалих, на місці прильоту здійнялася масштабна пожежа.
- Пізно ввечері 30 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: загинуло троє людей, ще троє зазнали поранень.
- Речник Повітряних сил Євлаш заявив, що російські війська вночі атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".
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