Россия ударила по Одессе баллистическими ракетами, как минимум 13 раненых

1 мая около 21:59 в Одессе прогремели два взрыва

Одесса (Фото: Geio Tischler/Unsplash)

Вечером 1 мая в Одессе прогремели два взрыва, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Воздушные силы предупреждали о выходах баллистики.

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21:56. Объявлена воздушная тревога для Одесской области. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал пройти в укрытие.

Мониторинговые каналы и Воздушные силы заявили о выходах баллистики в направлении города.

21:59. Собеседник сообщил о двух взрывах.

ДОПОЛНЕНО в 22:56. Кипер написал, что известно о по меньшей мере 13 пострадавших, на месте прилета поднялся масштабный пожар.

Поздно вечером 30 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погибли три человека, еще трое получили ранения.

Спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что российские войска ночью атаковали густонаселенные районы Одессы тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

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