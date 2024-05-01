Россияне попали ракетой в сортировочное депо и отделение Новой почты в Одессе – видео

Сотрудники Новой почты не пострадали, сообщили LIGA.net в пресс-службе компании

Новая почта (Фото: Прессслужба)

Новая почта подтвердила, что российские оккупационные войска ударили баллистическими ракетами по сортировочному депо и отделению компании в Одессе. Об этом в пресс-службе сообщили в комментарии LIGA.net.

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Пострадавших и погибших среди работников Новой почты нет.

Уничтоженные в результате удара посылки, которые находились в депо и в отделении, Новая почта обещает возместить в соответствии с оценочной стоимостью.

"Завтра утром будем звонить по телефону клиентам", – говорится в сообщении.

Также Новая почта предоставит психологическую помощь каждому находившемуся на смене работнику, добавили в пресс-службе.

Воздушная тревога для Одесской области была объявлена в 21:56. Уже через несколько минут собеседник LIGA.net в городе сообщил о двух взрывах.

Председатель ОВА Олег Кипер впоследствии написал, что на месте попадания возник большой пожар, известно о по меньшей мере 13 пострадавших.

Ночь 1 мая. Одесса. Сортировочное депо и отделение Новой почты. Только в них попала ракета рашистов 😡



Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет.



Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, будут компенсированы клиентам в полном… pic.twitter.com/Tvc76yTMMj — Новая почта (@NP_official_ru) May 1, 2024

Поздно вечером 30 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погибли три человека, еще трое получили ранения.

Спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что российские войска ночью атаковали густонаселенные районы Одессы тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

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