Увечері 1 травня Росія вдарила по Одесі: внаслідок обстрілу в місті 14 людей постраждали, була зруйнована цивільна інфраструктура. В мерії опублікували відео з наслідками удару.

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"Чергова російська атака балістикою по Одесі. Зруйнована цивільна інфраструктура, рятувальники борються з масштабною пожежею", – йдеться в заяві мера.

Одеса (Фото: Telegram)

Керівник адміністрації Олег Кіпер повідомив про те, що одного чоловіка було госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості в лікарню, всім іншим надали допомогу на місці.

Одеса (Фото: Telegram)

В ОВА зазначили, що через російський обстріл в місті пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти.

"Триває ліквідація пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна", – написав Кіпер.

1 травня ввечері Нова пошта підтвердила, що російські окупаційні війська вдарили балістичними ракетами по сортувальному депо й відділенню компанії в Одесі.

Одеса (Фото: Telegram)

Пізно ввечері 30 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: загинуло троє людей, ще троє зазнали поранень.

Речник Повітряних сил Євлаш заявив, що російські війська вночі атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

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