Вечером 1 мая Россия ударила по Одессе: в результате обстрела в городе 14 человек пострадали, была разрушена гражданская инфраструктура. В мэрии опубликовали видео с последствиями удара.

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"Очередная российская атака баллистикой по Одессе. Разрушена гражданская инфраструктура, спасатели борются с масштабным пожаром", – говорится в заявлении мэра.

Одесса (Фото: Telegram)

Руководитель администрации Олег Кипер сообщил о том, что один мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу, всем другим оказали помощь на месте.

Одесса (Фото: Telegram)

В ОВА отметили, что из-за российских обстрелов в городе повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты.

"Продолжается ликвидация пожара. В окрестных домах есть выбитые окна", – написал Кипер.

1 мая вечером Новая почта подтвердила, что российские оккупационные войска ударили баллистическими ракетами по сортировочному депо и отделению компании в Одессе.

Одесса (Фото: Telegram)

Поздно вечером 30 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погибли три человека, еще трое получили ранения.

Спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что российские войска ночью атаковали густонаселенные районы Одессы тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

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