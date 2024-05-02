Половина энергетической системы Украины повреждена – Кулеба

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что половина энергосистемы Украины повреждена. В то же время он подчеркнул, что Украина держится и многому научилась. Об этом министр рассказал в интервью для Foreign Policy.

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"Половина нашей энергетической системы повреждена, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира", – подчеркнул министр.

По его словам, российские баллистические ракеты – большая проблема войны. Кулеба отметил, что "если бы другая страна пострадала от такого масштаба энергетического разрушения, она выглядела бы гораздо хуже, чем Украина".

"В последнее время они преимущественно используются для разрушения нашей энергетической системы. Мы держимся, потому что многому научились. Мы устойчивы, знаем, что такое ставки", – сказал он.

Вечером 1 мая Россия ударила по Одессе: в результате обстрела в городе 14 человек пострадали, была разрушена гражданская инфраструктура. Нова пошта подтвердила, что российские оккупационные войска ударили баллистическими ракетами по сортировочному депо и отделению компании в Одессе.

С марта 2024 года Россия нанесла три массированных удара по энергосистеме Украины, выведя из строя до 7 ГВт мощностей генерации электроэнергии. В результате ударов разрушены Днепровская ГЭС в Запорожье, Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская и Трипольская ТЭС компании "Центрэнерго", Бурштынская и Ладыжинская ТЭС компании ДТЭК.

Российская атака на энергетику в ночь на 27 апреля стала четвертой самой большой атакой после обстрелов 22, 29 марта и 11 апреля. Враг нанес ракетные удары по энергообъектам в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В результате удара серьезно повреждено оборудование на четырех теплоэлектростанциях.

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