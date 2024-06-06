С начала наступления россияне ударили 300 УАБами в районе Волчанска – ВСУ
Российские захватчики с 10 мая сбросили в районе Волчанска Харьковской области около 300 управляемых авиабомб. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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По его словам, российская армия перешла к тактике поражения украинских позиций огнем артиллерии и ударами УАБов.
Волошин отметил, что Харьковская область страдает от ракетных и авиационных ударов захватчиков – удары с самолетов наносятся управляемыми авиабомбами ФАБ-500.
Боевая часть авиабомбы ФАБ-500 составляет, по разным данным, 200-300 кг. Первоначально они были неуправляемыми, но россияне провели модернизацию таких бомб.
В районе города Волчанск оккупанты с начала своего наступления 10 мая сбросили около 300 авиабомб, подытожил военный.
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- 6 апреля президент Зеленский отметил, что противодействию российским УАБам срабатывает только уничтожение самолетов-носителей.
- 26 мая в Минобороны сообщили, что в среднем за день россияне применяют 100-120 УАБов, это 3000 – 4000 в месяц. Ведомство считает УАБ одной из самых больших проблем на фронте.
- 5 июня собеседник LIGA.net в Силах безопасности заявил, что в течение последних нескольких дней россияне наносят меньше ударов по Харькову с использованием ракет С-300, но бьют другими видами вооружения.
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