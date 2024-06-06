С начала наступления россияне ударили 300 УАБами в районе Волчанска – ВСУ
Российский УАБ на самолете (Фото: ресурс оккупантов)

Российские захватчики с 10 мая сбросили в районе Волчанска Харьковской области около 300 управляемых авиабомб. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, российская армия перешла к тактике поражения украинских позиций огнем артиллерии и ударами УАБов.

Волошин отметил, что Харьковская область страдает от ракетных и авиационных ударов захватчиков – удары с самолетов наносятся управляемыми авиабомбами ФАБ-500.

Боевая часть авиабомбы ФАБ-500 составляет, по разным данным, 200-300 кг. Первоначально они были неуправляемыми, но россияне провели модернизацию таких бомб.

В районе города Волчанск оккупанты с начала своего наступления 10 мая сбросили около 300 авиабомб, подытожил военный.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

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войнаФАБ-500кабНазар Волошин