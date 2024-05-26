Россия ежедневно сбрасывает 100-120 КАБов, это одна из главных проблем фронта – Минобороны
Министерство обороны считает российские управляемые авиационные бомбы одной из самых больших проблем на фронте, сказал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью YouTube-каналу министерства.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
"Наши подразделения страдают от применения большого количества управляемых авиационных бомб авиацией противника. В среднем за день 100-120 КАБов сбрасывают на головы наших защитников. Это 3000 – 4000 в месяц. Весовая категория этих авиабомб – 250 кг и более. В основном применяются 250 и 500-килограммовые бомбы", — сказал замминистра.
Основной способ борьбы с КАБами – уничтожение их носителей и складов хранения, а для этого нужны средства противовоздушной обороны и самолеты F-16, а также ракеты большой дальности действия, чтобы уничтожать авиацию врага на аэродромах.
"Наша минимальная потребность – 120-130 самолетов", — посчитал Гаврилюк.
Украина должна получить F-16 в ближайшие месяцы, но неизвестно, когда именно.
Также у России остается большое преимущество в артиллерийских снарядах. На один украинский боеприпас в России пять, сказал чиновник.
Еще одна критическая потребность фронта – средства радиоэлектронной борьбы.
- Президент Владимир Зеленский еще в сентябре 2023 года поручил найти "противоядие" от российских КАБов.
- В апреле он сказал, что против КАБ разрабатывается отечественное оружие, но нужны средства ПВО и истребители.
- Пуски КАБов происходят примерно за 50 км до линии боевого столкновения, после чего бомба может лететь несколько десятков километров.