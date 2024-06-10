Росія тричі вгатила КАБами по Харкову: загинула людина, є поранені – з'явилися фото

Як уточнив Синєгубов, прильоти були у Салтівському і Київському районах

Наслідки атаки (Фото: Харківська ОВА)

Росія вчергове атакувала Харків – скинула на обласний центр керовані авіаційні бомби. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

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О 16:06 Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Близько 17:35 у Харкові лунали вибухи, поліція закликала бути в укриттях.

Згодом Терехов повідомив про приліт на околиці міста в район житлової забудови.

Пізніше мер уточнив – по місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа, є інформація щонайменше про двох поранених.

На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону уточнив, що прильоти були у Київському і Салтівському районах. За попередніми даними, є шестеро постраждалих, але ця інформація потребує уточнення.

ДОПОВНЕНО О 18:52. Терехов написав, що вже семеро постраждалих, а одну людину "прямо зараз" рятівники витягають з-під завалів приватного будинку.

ДОПОВНЕНО О 20:25. Синєгубов повідомив, що кількість травмованих зросла до восьми.

"Дякуємо рятувальникам, які понад годину деблокували чоловіка з-під завалів будинку. За нашими даними, людей під завалами більше немає", – написав він.

ДОПОВНЕНО 11 червня. У лікарні помер постраждалий від обстрілу, котрого рятівники дві години витягали з-під завалів, повідомив мер Харкова.

Вже протягом місяця триває активний російський наступ на Харківщині, паралельно з яким окупанти посилено гатять по обласному центру та інших населених пунктах.

5 червня співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони повідомив, що росіяни завдають вже менше ударів по Харкову з використанням ракет С-300, але б'ють іншими видами озброєння.

у Силах безпеки та оборони повідомив, що росіяни завдають вже менше ударів по Харкову з використанням ракет С-300, але б'ють іншими видами озброєння. 9 червня РФ вдарила КАБом по житловому будинку у Харкові, внаслідок чого пошкоджені чотири приватних будинки, паркан, гараж та один автомобіль. Обійшлося без загиблих та поранених.

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