Росія вдарила КАБом по Харкову

Є "приліт" по району приватної житлової забудови Харкова, пошкоджені кілька будинків

Харків (Фото - сайт міськради)

Росія вчергове вдарила по Харкову, в результаті чого пошкоджено кілька будинків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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За його даними, був "приліт" по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджені кілька будинків, щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили керованою авіабомбою. Виникла пожежа.

Вибухи у Харкові лунали близько 17:10.

ДОПОВНЕНО О 19:30. Внаслідок удару КАБом по житловому будинку пошкоджені чотири приватних будинки, паркан, гараж та один автомобіль. Обійшлося без загиблих та поранених, повідомив Терехов.

Вже протягом місяця триває активний російський наступ на Харківщині, паралельно з яким окупанти посилено гатять по обласному центру та інших населених пунктах.

5 червня співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони повідомив, що росіяни завдають вже менше ударів по Харкову з використанням ракет С-300, але б'ють іншими видами озброєння.

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