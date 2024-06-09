Россия ударила КАБом по Харькову

Есть "прилет" по району частной жилой застройки Харькова, повреждены несколько домов

Харків (Фото - сайт міськради)

Россия в очередной раз ударила по Харькову, в результате чего повреждены несколько домов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По его данным, был "прилет" по району частной жилой застройки Харькова. Повреждены несколько домов, о возможных жертвах и пострадавших информация уточняется.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты ударили управляемой авиабомбой. Возник пожар.

Взрывы в Харькове звучали около 17:10.

Уже в течение месяца продолжается активное российское наступление на Харьковщине, параллельно с которым оккупанты усиленно бьют по областному центру и другим населенным пунктам.

5 июня собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны сообщил, что россияне наносят уже меньше ударов по Харькову с использованием ракет С-300, но бьют другими видами вооружения

Читайте также: Зеленский: Российской армии не удалось реализовать Харьковскую операцию