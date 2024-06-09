Россия ударила КАБом по Харькову
Россия в очередной раз ударила по Харькову, в результате чего повреждены несколько домов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
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По его данным, был "прилет" по району частной жилой застройки Харькова. Повреждены несколько домов, о возможных жертвах и пострадавших информация уточняется.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты ударили управляемой авиабомбой. Возник пожар.
Взрывы в Харькове звучали около 17:10.
- Уже в течение месяца продолжается активное российское наступление на Харьковщине, параллельно с которым оккупанты усиленно бьют по областному центру и другим населенным пунктам.
- 5 июня собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны сообщил, что россияне наносят уже меньше ударов по Харькову с использованием ракет С-300, но бьют другими видами вооружения.
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