Россия трижды ударила КАБами по Харькову: под завалами могут быть люди

Как уточнил Синегубов, прилеты были в Киевской и Харьковском районах

КАБ (Иллюстративное фото – ресурс оккупантов)

Россия в очередной раз атаковала Харьков – сбросила на областной центр управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

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В 16:06 Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

Около 17:35 в Харькове раздавались взрывы, полиция призвала быть в укрытиях.

Позднее Терехов сообщил о прилете на окраине города в район жилой застройки.

Позже мэр уточнил – по городу было три удара КАБами. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар, есть информация по меньшей мере о двух раненых.

На месте еще одного прилета в Киевском районе города сильно повреждены минимум два частных дома. Под завалами одного из них могут находиться люди. На месте работают все соответствующие службы.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона уточнил, что прилеты были в Киевском и Салтовском районах. По предварительным данным, есть шесть пострадавших, но эта информация нуждается в уточнении.

Уже в течение месяца продолжается активное российское наступление на Харьковщине, параллельно с которым оккупанты усиленно бьют по областному центру и другим населенным пунктам.

5 июня собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны сообщил, что россияне наносят уже меньше ударов по Харькову с использованием ракет С-300, но бьют другими видами вооружения.

в Силах безопасности и обороны сообщил, что россияне наносят уже меньше ударов по Харькову с использованием ракет С-300, но бьют другими видами вооружения. 9 июня РФ ударила КАБом по жилому дому в Харькове, в результате чего повреждены четыре частных дома, забор, гараж и один автомобиль. Обошлось без погибших и раненых.

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