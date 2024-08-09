Росія вдарила по супермаркету у Костянтинівці: щонайменше семеро поранених – фото

Кадри руйнувань та пожежі в районі публікують місцеві Telegram-канали

Фото: Telegram Філашкіна

Російські війська обстріляли Костянтинівку у Донецькій області, на місці виникла пожежа. Про це заявив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

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За даними голови ОДА, щонайменше семеро людей зазнали поранень: росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії та влучили у супермаркет.

Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу, зазначили в ОДА.

Кадри руйнувань та пожежі в районі публікують місцеві Telegram-канали.

Фото: Telegram Філашкіна

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