Росія вдарила по супермаркету у Костянтинівці: щонайменше семеро поранених – фото
Російські війська обстріляли Костянтинівку у Донецькій області, на місці виникла пожежа. Про це заявив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.
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За даними голови ОДА, щонайменше семеро людей зазнали поранень: росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії та влучили у супермаркет.
Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу, зазначили в ОДА.
Кадри руйнувань та пожежі в районі публікують місцеві Telegram-канали.
Обережно, у відео присутня ненормативна лексика.
- 11 червня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою КАБ-500 по житловому кварталу Костянтинівки Донецької області – поранено п'ятьох людей.