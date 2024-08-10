Після ударів по Костянтинівці знайшли тіла двох дітей – дівчат дев'яти та 11 років

Фото: Офіс генпрокурора

У Костянтинівці Донецької області після російських ракетних атак 9 серпня ідентифікували тіла двох дітей. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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"Станом на ранок 10 серпня 2024 року у місті Костянтинівка ідентифіковані тіла двох загиблих дітей – це дівчатка дев'яти та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, зокрема, ймовірно, однієї дитини", – йдеться у повідомленні.

Загалом внаслідок вчорашніх ударів по місту загинули 14 людей, поранені ще 43 людини.

9 серпня 2024 року Росія вдарила по Костянтинівці ракетою Х-38: на момент атаки поруч перебувало багато людей.

Пізніше того ж дня відбулася повторна атака на місто.

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