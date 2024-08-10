После ударов по Константиновке нашли тела двух детей – девочек девяти и 11 лет

Всего в результате ударов по городу 9 августа погибли 14 человек, ранены еще 43 человека

Фото: Офис генпрокурора

В Константиновке Донецкой области после российских ракетных атак 9 августа идентифицировали тела двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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"По состоянию на утро 10 августа 2024 года в городе Константиновка идентифицированы тела двух погибших детей – девочки девяти и 11 лет. Продолжаются экспертизы по установлению лиц еще 6 человек, в частности, вероятно, одного ребенка", – говорится в сообщении.

Всего в результате вчерашних ударов по городу погибли 14 человек, ранены еще 43 человека.

9 августа 2024 года Россия ударила по Константиновке ракетой Х-38: на момент атаки рядом находились многие люди.

Позже в тот же день произошла повторная атака на город.

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