После ударов по Константиновке нашли тела двух детей – девочек девяти и 11 лет
В Константиновке Донецкой области после российских ракетных атак 9 августа идентифицировали тела двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
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"По состоянию на утро 10 августа 2024 года в городе Константиновка идентифицированы тела двух погибших детей – девочки девяти и 11 лет. Продолжаются экспертизы по установлению лиц еще 6 человек, в частности, вероятно, одного ребенка", – говорится в сообщении.
Всего в результате вчерашних ударов по городу погибли 14 человек, ранены еще 43 человека.
- 9 августа 2024 года Россия ударила по Константиновке ракетой Х-38: на момент атаки рядом находились многие люди.
- Позже в тот же день произошла повторная атака на город.
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