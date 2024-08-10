В Константиновке Донецкой области завершен разбор завалов торгового центра – из-за российского удара 9 августа погибли 14 человек, в том числе двое детей, также 44 человека получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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На месте удара оккупантов в Константиновке спасатели разобрали 76 тонн строительных конструкций.

По данным правоохранителей, из-за российской атаки погибли 14 человек, 44 человека ранены.

Из восьми неустановленных тел специалистам удалось идентифицировать пять: три женщины и двое детей, девочки 2012 и 2014 годов рождения. Еще осталось идентифицировать троих человек.

Чтобы тщательно задокументировать российское военное преступление, правоохранители создали межведомственную следственную группу, в которую вошли сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины, сообщил министр.

Фото: Telegram Игорь Клименко

Фото: Telegram Игорь Клименко

Фото: Telegram Игорь Клименко

По предварительным данным МВД, Россия ударила по Константиновке 9 августа ракетой Х-38. Удар пришелся по торговому центру, на момент атаки рядом находилось много людей.

В торговом центре находилось грузовое отделение Новой почты – оно разрушено.

В тот же день оккупанты повторно ударили по Константиновке, уже с РСЗО "Смерч": ранены двое гражданских, поврежден частный сектор.

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