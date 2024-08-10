Под Киевом сдетонировал боеприпас – погиб мужчина, ранен ребенок

Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

В Броварском районе Киевской области произошел взрыв боеприпаса – погиб мужчина, ранен ребенок. Об этом сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

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В субботу в 14.04 оперативно-диспетчерская служба Броварского района получила сообщение о взрыве в поселке Калита на улице Набережной.

По данным ГСЧС, из-за детонации боеприпаса мужчина 1991 года получил несовместимые с жизнью тяжелые ранения, девочка, родившаяся в 2011 году, получила травмы.

Медики экстренной помощи госпитализировали ребенка в Броварскую центральную районную больницу, отмечает ведомство.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

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