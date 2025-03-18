Трамп про скандал в Овальному кабінеті: Ми мали змусити Україну робити правильні речі
Президент США Дональд Трамп, згадуючи скандал за участі віцепрезидента Джея Ді Венса та президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті, заявив, що тоді "потрібно було змусити вчинити Україну правильно".
"Ми мали змусити Україну робити правильні речі. Це була непроста ситуація. Ви побачили [шматочок суперечки] з Овального кабінету. Але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти певної угоди", – висловився очільник Білого дому.
Він знову наголосив, що хоче якнайшвидшого завершення російсько-української війни, оскільки там гинуть люди.
"Якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся, – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", – сказав Трамп.
- 28 лютого 2025 року Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
- 1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.
- 3 березня Зеленський заявив, що розуміє, чому стався скандал в Овальному кабінеті. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений – ця ситуація мине.
- 10 березня спецпосланець Трампа на Близькому Сході Віткофф заявив, що Зеленський перепросив за інцидент у Білому домі у листі до американського президента.