Трамп про скандал в Овальному кабінеті: Ми мали змусити Україну робити правильні речі

Президент США визнав, що наприкінці лютого мав змусити Україну "хотіти миру". Втім, сьогодні, на думку Трампа, Київ робить правильні речі

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Al Drago)

Президент США Дональд Трамп, згадуючи скандал за участі віцепрезидента Джея Ді Венса та президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті, заявив, що тоді "потрібно було змусити вчинити Україну правильно".

"Ми мали змусити Україну робити правильні речі. Це була непроста ситуація. Ви побачили [шматочок суперечки] з Овального кабінету. Але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти певної угоди", – висловився очільник Білого дому.

Він знову наголосив, що хоче якнайшвидшого завершення російсько-української війни, оскільки там гинуть люди.

"Якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся, – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", – сказав Трамп.