Трамп о скандале в Овальном кабинете: Должны были заставить Украину делать правильные вещи

Президент США признал, что в конце февраля должен был заставить Украину "хотеть мира". Впрочем, сегодня, по мнению Трампа, Киев делает правильные вещи

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Al Drago)

Президент США Дональд Трамп, вспоминая скандал с участием вице-президента Джея Ди Вэнса и президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете, заявил, что тогда "нужно было заставить поступить Украину правильно".

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"Мы должны были заставить Украину делать правильные вещи. Это была непростая ситуация. Вы увидели [кусочек спора] из Овального кабинета. Но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь определенного соглашения", – высказался глава Белого дома.

Он вновь подчеркнул, что хочет скорейшего завершения российско-украинской войны, поскольку там гибнут люди.

"Если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь, – это человечность. Я вмешиваюсь ради человечности, потому что там гибнет много людей", – сказал Трамп.