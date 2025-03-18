Трамп о скандале в Овальном кабинете: Должны были заставить Украину делать правильные вещи
Президент США Дональд Трамп, вспоминая скандал с участием вице-президента Джея Ди Вэнса и президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете, заявил, что тогда "нужно было заставить поступить Украину правильно".
"Мы должны были заставить Украину делать правильные вещи. Это была непростая ситуация. Вы увидели [кусочек спора] из Овального кабинета. Но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь определенного соглашения", – высказался глава Белого дома.
Он вновь подчеркнул, что хочет скорейшего завершения российско-украинской войны, поскольку там гибнут люди.
"Если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь, – это человечность. Я вмешиваюсь ради человечности, потому что там гибнет много людей", – сказал Трамп.
- 28 февраля 2025 года Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- 1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот будто бы хочет только воевать и не стремится подписывать мирный договор.
- 3 марта Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете. В то же время он не хотел бы обсуждать это, поскольку уверен – эта ситуация пройдет.
- 10 марта спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Виткофф заявил, что Зеленский извинился за инцидент в Белом доме в письме к американскому президенту.