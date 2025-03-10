Рубио говорит, что был "шокирован" перепалкой Трампа и Зеленского в Овальном кабинете
Государственный секретарь США Марко Рубио поделился, что был "шокирован" из-за произошедшего в Белом доме 28 февраля конфликта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Его цитирует Sky News.
Рубио отметил, что во время встречи в Овальном кабинете "все пошло не так, как было запланировано".
"Мы объясняли им [украинцам] нашу позицию. Мы очень хотели провести переговоры. Я был шокирован происходящим, потому что это было полной противоположностью всему, о чем мы говорили заранее", – рассказал он.
Госсекретарь США отметил, что "не мог поверить своим глазам" во время встречи в Овальном кабинете.
"Я думал, что этого не может быть, но это действительно произошло. Но мы должны двигаться дальше", – сказал Рубио.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- 1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот будто бы хочет только воевать и не стремится подписывать мирный договор.
- 3 марта Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете. В то же время он не хотел бы обсуждать это, поскольку уверен – эта ситуация пройдет.
- 10 марта спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Виткофф заявил, что Зеленский извинился за инцидент в Белом доме в письме к американскому президенту.