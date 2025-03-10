Рубио говорит, что был "шокирован" перепалкой Трампа и Зеленского в Овальном кабинете

Госсекретарь США заявил, что 28 февраля в Белом доме "все пошло не так, как было запланировано"

Марк Рубио (Фото: ЕРА/JACK GUEZ)

Государственный секретарь США Марко Рубио поделился, что был "шокирован" из-за произошедшего в Белом доме 28 февраля конфликта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Его цитирует Sky News.

Рубио отметил, что во время встречи в Овальном кабинете "все пошло не так, как было запланировано".

"Мы объясняли им [украинцам] нашу позицию. Мы очень хотели провести переговоры. Я был шокирован происходящим, потому что это было полной противоположностью всему, о чем мы говорили заранее", – рассказал он.

Госсекретарь США отметил, что "не мог поверить своим глазам" во время встречи в Овальном кабинете.

"Я думал, что этого не может быть, но это действительно произошло. Но мы должны двигаться дальше", – сказал Рубио.