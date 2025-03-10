Рубіо каже, що був "шокований" перепалкою Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті
Марко Рубіо (Фото: ЕРА/JACK GUEZ)

Державний секретар США Марко Рубіо поділився, що був "шокований" через конфлікт між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, який стався в Білому домі 28 лютого. Його цитує Sky News.

Рубіо зазначив, що під час зустрічі в Овальному кабінеті "все пішло не так, як було заплановано".

"Ми пояснювали їм [українцям] нашу позицію. Ми дуже хотіли провести переговори. Я був шокований тим, що відбувалося, тому що це було повною протилежністю всьому, про що ми говорили заздалегідь", – розповів він.

Держсекретар США зазначив, що "не міг повірити своїм очам" під час зустрічі в Овальному кабінеті.

"Я думав, що цього не може бути, але це дійсно сталося. Але ми повинні рухатися далі", — сказав Рубіо.

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