Рубіо каже, що був "шокований" перепалкою Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті
Державний секретар США Марко Рубіо поділився, що був "шокований" через конфлікт між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, який стався в Білому домі 28 лютого. Його цитує Sky News.
Рубіо зазначив, що під час зустрічі в Овальному кабінеті "все пішло не так, як було заплановано".
"Ми пояснювали їм [українцям] нашу позицію. Ми дуже хотіли провести переговори. Я був шокований тим, що відбувалося, тому що це було повною протилежністю всьому, про що ми говорили заздалегідь", – розповів він.
Держсекретар США зазначив, що "не міг повірити своїм очам" під час зустрічі в Овальному кабінеті.
"Я думав, що цього не може бути, але це дійсно сталося. Але ми повинні рухатися далі", — сказав Рубіо.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
- 1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.
- 3 березня Зеленський заявив, що розуміє, чому стався скандал в Овальному кабінеті. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений – ця ситуація мине.
- 10 березня спецпосланець Трампа на Близькому Сході Віткофф заявив, що Зеленський перепросив за інцидент у Білому домі у листі до американського президента.