Россия сбросила минимум пять КАБов на село в Запорожской области: под завалами люди

КАБ под крылом самолета (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российские оккупационные войска утром 29 мая сбросили авиабомбы на Пологовский район Запорожской области, под завалами домов находятся люди. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, на рассвете войска РФ атаковали село Верхняя Терса управляемыми авиабомбами.

"По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома. Под завалами находятся люди", – добавил Федоров.

В Днепропетровской области тоже было неспокойно, заявил глава ОВА Сергей Лысак. В Синельниковском районе в результате удара КАБами пострадали два человека. Разрушен частный дом, еще два повреждены.