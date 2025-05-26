Впервые Россия атаковала Харьков FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ – Терехов

Мэр считает, что использование такого дрона свидетельствует о попытках россиян найти "язвимые места" в обороне Харькова

РПГ (Фото: Z-каналы российских пропагандистов)

Впервые с начала полномасштабной войны российские оккупационные войска атаковали Харьков FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ (ручного противотанкового гранатомета). Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ", – говорится в сообщении.

Терехов назвал это "новой, более коварной угрозой", свидетельствующей о попытке россиян найти "уязвимые места" в обороне Харькова.

По его словам, всего на прошлой неделе по городу пришлось семь попаданий. За это время пострадали 11 человек, среди которых – ребенок.

Накануне спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что россияне пытались "прощупывать" границу с Харьковской областью, но о масштабных атаках речь не идет.