Россияне пытались прощупывать границу в Харьковской области, но без масштабных атак – ВСУ

Пока не фиксируются попытки россиян расширить плацдарм в Харьковской области или прорвать границу в других местах

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Россияне пытались "прощупывать" границу с Харьковской областью, но о масштабных атаках речь не идет. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Там [на Харьковском направлении] было несколько попыток продвинуться вдоль границы, но это не были какие-то крупномасштабные атаки, а скорее прощупывание. Фактически ловили малые группы вдоль границы", – рассказал военный.

По его словам, российские атаки обычно происходят в сторону Волчанска и Волчанских хуторов и продолжаются на этих же направлениях: "Оно в этом плане не меняется".

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Трегубов подчеркнул, что по состоянию на данный момент не фиксируются попытки россиян расширить плацдарм в Харьковской области или прорвать границу в других местах.

Он добавил, что Харьковское направление "в принципе не очень интенсивно относительно других направлений", и увеличение активности врага на нем происходит в пределах двух-пяти боестолкновений в сутки: "Это не сотня, как бывает под Покровском".

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Накануне британский телеканал Sky News заявил, что россияне перебросили к границе с Харьковской областью 50 000 группировку, оставшуюся после вытеснения украинских защитников из части Курской области.

Медиа не уточняет, на чем именно основывается эта цифра, но в то же время оно указывает, что анонимный высокопоставленный украинский военный подтвердил стягивание российских войск по ту сторону государственной границы. Представители Украины пока не комментировали эти данные.

"Противник пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хоть какие-то штурмовые действия. В целом, у них ничего не получается [...] Накопление личного состава наблюдается ближе к государственной границе, другими словами есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника. Наши Силы обороны готовы к отражению атак", – заявлял ранее начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус в эфире Суспільного.