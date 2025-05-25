Росіяни намагалися "прощупувати" кордон на Харківщини, але масштабних атак не було – ЗСУ

Наразі не фіксуються спроби росіян розширити плацдарм на Харківщині або прорвати державну межу в інших місцях

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни намагалися "прощупувати" кордон з Харківською областю, але про масштабні атаки не йдеться. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Там [на Харківському напрямку] було кілька спроб просунутися вздовж кордон, але це не були якісь великомасштабні атаки, а скоріш прощупування. Фактично ловили малі групи вздовж кордону", – розповів військовий.

За його словами, російські атаки зазвичай відбуваються у бік Вовчанська та Вовчанських хуторів й наразі продовжуються на цих же напрямках: "Воно в цьому плані не змінюється".

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Трегубов наголосив, що станом на зараз не фіксуються спроби росіян розширити плацдарм на Харківщині або прорвати кордон в інших місцях.

Він додав, що Харківський напрямок "в принципі не дуже інтенсивний відносно інших напрямків", і збільшення активності ворога на ньому відбувається у межах двох-п'яти боєзіткнень на добу: "Це не сотня, як буває під Покровськом".

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Напередодні британський телеканал Sky News заявив, що росіяни перекинули до кордону з Харківщиною 50 000 угрупування, яке залишилося після витіснення українських захисників з частини Курської області.

Медіа не уточнює, на чому саме ґрунтується ця цифра, але водночас воно вказує, що анонімний високопоставлений український військовий підтвердив стягування російських військ по той бік державної межі. Представники України наразі не коментували ці дані.

"Противник намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення і провести хоч якісь штурмові дії. В цілому, у них нічого не виходить [...] Накопичення особового складу є ближче до державного кордону, тобто є спроби затягування особового складу, явна підготовка до активних штурмових дій противника. Наші Сили оборони готові до відбиття атак", – заявляв раніше начальник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус в ефірі Суспільного.