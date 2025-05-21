Росія накопичує резерви біля Вовчанська та Дворічного – ОТУ "Харків"

Павло Шамшин (Фото: скриншот відео)

Російські війська стягують та накопичують резерви в районі міста Вовчанськ та населеного пункту Дворічне Куп'янського району на Харківщині, які планують використати для створення так званої буферної зони. Водночас Сили оборони мають намір вибити росіян із західного берега річки Оскіл. Про це розповів у ефірі національного марафону речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин.

За його словами, штурмові дії на цьому напрямку тривають досить давно, але зараз спостерігається збільшення сил противника.

"Зараз ми спостерігаємо, що ворог постійно проводить ротацію тих підрозділів, які залучені до штурмових дій, а також підтягує та накопичує резерви насамперед в районі Вовчанська та населеного пункту Дворічне, що на північ від Куп'янська", – повідомив Шамшин.

Він додав, що росіяни "не відмовилися від ідеї створення так званої буферної зони вздовж нашого кордону".

Шамшин нагадав, що російські війська вже давно утримують плацдарм на західному берегу річки Оскіл, який створює загрозу Куп'янську. Вони постійно намагаються форсувати протилежний берег, але їхні переправи оперативно знищуються.

Речник ОТУ "Харків" повідомив, що Сили оборони мають намір вибити росіян із західного берега річки Оскіл.

"Плани розповідати не буду, але терпіти росіян на західному березі Оскола ніхто не збирається", – сказав він.

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