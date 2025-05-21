В то же время Силы обороны заявили о намерениях выбить россиян с западного берега реки Оскол

Павел Шамшин (Фото: скриншот видео)

Российские войска стягивают и накапливают резервы в районе города Волчанск и населенного пункта Двуречное Купянского района Харьковской области, которые планируют использовать для создания так называемой буферной зоны. В то же время Силы обороны намерены выбить россиян с западного берега реки Оскол. Об этом рассказал в эфире национального марафона спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин.

По его словам, штурмовые действия на этом направлении продолжаются достаточно давно, но сейчас наблюдается увеличение сил противника.

"Сейчас мы наблюдаем, что враг постоянно проводит ротацию тех подразделений, которые вовлечены в штурмовые действия, а также подтягивает и накапливает резервы прежде всего в районе Волчанска и населенного пункта Двуречное к северу от Купянска", – сообщил Шамшин.

Он добавил, что россияне "не отказались от идеи создания так называемой буферной зоны вдоль нашей границы".

Шамшин напомнил, что российские войска уже давно удерживают плацдарм на западном берегу реки Оскол, что создает угрозу Купянску. Они постоянно пытаются форсировать противоположный берег, но их переправы оперативно уничтожаются.

Спикер ОТУ "Харьков" сообщил, что Силы обороны намерены выбить россиян с западного берега реки Оскол.

"Планы раскрывать не буду, но терпеть россиян на западном берегу Оскола никто не собирается", – сказал он.

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