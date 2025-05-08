Освобождение лесного массива под Липцами отодвинуло линию фронта от Харькова – Генштаб

Бои за этот участок продолжались около шести месяцев

Украинский военный (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Освобождение Силами обороны лесного массива близ Липцев помогло удалить линию боевого столкновения от Харькова и укрепить оборону всей области. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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По данным военных, бои за этот участок продолжались около шести месяцев.

Общие потери российских оккупантов за это время убитыми и ранеными составили более 1500 человек. Также были уничтожены несколько сотен единиц разного вооружения и военной техники врага.

"Восстановление контроля над указанной территорией позволило удалить линию боевого столкновения от Харькова и укрепить оборону всей области", – отметили в Генштабе.

В четверг, 8 мая, бойцы 13 бригады Нацгвардии "Хартия" заявили, что вместе с другими украинскими военными освободили лесной массив в Харьковской области, который российские оккупанты прозвали "Берлином".

23 марта 2025 года бойцы Третьей штурмовой бригады заявили об освобождении от российской оккупации села Надежда в Луганской области.

15 апреля Наев сообщил, что украинские военные деоккупировали село Днепроэнергия в Донецкой области.