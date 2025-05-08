Бойцы "Хартии" освободили большой лесной массив в Харьковской области: карта

Силы обороны освободили территорию, площадь которой превышает два миллиона квадратных метров (более 200 гектаров)

Фото: Хартия/Facebook

Бойцы 13 бригады Нацгвардии "Хартия" вместе с другими украинскими военными освободили лесной массив к северу от Липцев в Харьковской области. Об этом "Хартия" сообщила в Facebook.

По словам военных, российские оккупационные войска называли этот участок "Берлином". Силы обороны освободили территорию, площадь которой превышает два миллиона квадратных метров (более 200 гектаров).

Операция по освобождению лесного массива началась в ноябре 2024 года, наступательные действия продолжались пять с половиной месяцев.

"Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага подальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности", – написали в "Хартии".

За это время российская армия потеряла погибшими и ранеными почти 1500 человек, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.

Карта: DeepState

23 марта 2025 года бойцы Третьей штурмовой бригады заявили об освобождении от российской оккупации села Надежда в Луганской области.

15 апреля Наев сообщил, что украинские военные деоккупировали село Днепроэнергия в Донецкой области.