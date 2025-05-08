Бійці "Хартії" звільнили великий лісовий масив на Харківщині: карта
Бійці 13 бригади Нацгвардії "Хартія" разом з іншими українськими військовими звільнили лісовий масив на північ від Липців у Харківській області. Про це "Хартія" повідомила у Facebook.
За словами військових, російські окупаційні війська називали цю ділянку "Берліном". Сили оборони звільнили територію, площа якої перевищує два мільйони квадратних метрів (понад 200 гектарів).
Операція зі звільнення лісового масиву розпочалася в листопаді 2024 року, наступальні дії тривали п’ять із половиною місяців.
"Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості", – написали у "Хартії".
За цей час російська армія втратила загиблими та пораненими майже 1500 осіб, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.
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