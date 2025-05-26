The Economist пишет о "шахедах", управляемых Telegram-ботами. В ЦПД говорят – их сбивают

По словам Коваленко, некоторые дроны еще с 2024 года управляются с помощью дистанционного управления

Российский дрон (Фото: pacificphotolab)

Российские беспилотники теперь контролируются с помощью ботов в Telegram, которые посылают данные о полете и видео в реальном времени операторам-людям, пишет The Economist со ссылкой на украинских инженеров. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил это LIGA.net, подчеркнув, что такие дроны украинская противовоздушная оборона также успешно сбивает.

Журналисты отмечают, что при разборе новых дронов украинские инженеры внутри одного из аппаратов нашли записку, предположительно оставленную российским инженером.

В ней упоминается новый алгоритм управления, согласно которому дроны контролируются через ботов в Telegram, которые посылают данные о полете и видео в реальном времени операторам-людям.

Также инженеры обнаружили, что последние модификации не реагируют на средства радиоэлектронной борьбы.

По их словам, обновленные модели больше не зависят от GPS, имеют элементы искусственного интеллекта и могут подключаться к украинским интернет-сетям и мобильному интернету.

В то же время Андрей Коваленко заявил, что некоторые "шахеды" еще с 2024 года управляются на расстоянии.

"...На них камеры устанавливали и управляли дистанционно. Никакой сенсации – их сбивают", – прокомментировал Коваленко.

Также в комментарии LIGA.net он отметил, что ему не известно о записках внутри российских беспилотников.

Отвечая на вопрос, осуществляется ли управление "шахедами" с помощью искусственного интеллекта, он сказал, что пока нет.

The Economist также отмечает, что недавно большинство дронов пытались перехватить мобильные подразделения с пулеметами, ПЗРК и малокалиберной артиллерией. Однако, как отметил полковник войск противовоздушной обороны Денис Смажный, дроны все чаще обходят эти группы.

Они летят на малой высоте, чтобы избежать обнаружения, а приближаясь к городу, резко набирают высоту до 2000–2500 метров, исходя из радиуса действия мобильного оружия. Поэтому Украина привлекает вертолеты, истребители F-16 и беспилотники-перехватчики.

По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников, система ПВО вокруг Киева уничтожает около 95% вражеских дронов. В то же время 5% прорывающихся беспилотников наносят значительные разрушения.