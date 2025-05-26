The Economist пише про "шахеди", що керуються Telegram-ботами. В ЦПД кажуть – їх збивають

За словами Коваленка, деякі дрони ще з 2024 року керуються за допомогою дистанційного управління

Російський дрон (Фото: pacificphotolab)

Російські безпілотники тепер контролюються за допомогою ботів у Telegram, які надсилають дані про політ і відео в реальному часі операторам-людям, пише The Economist із посиланням на українських інженерів. Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив це LIGA.net, наголосивши, що такі дрони українська протиповітряна оборона також успішно збиває.

Журналісти зазначають, що під час розбору нових дронів українські інженери всередині одного з апаратів знайшли записку, ймовірно залишену російським інженером.

У ній згадується новий алгоритм управління, згідно з яким дрони контролюються через ботів у Telegram, які надсилають дані про політ та відео в реальному часі операторам-людям.

Також інженери виявили, що останні модифікації не реагують на засоби радіоелектронної боротьби.

За їхніми словами, оновлені моделі більше не залежать від GPS, мають елементи штучного інтелекту та можуть підключатися до українських інтернет-мереж та мобільного інтернету.

Водночас Андрій Коваленко заявив, що деякі "шахеди" ще з 2024 року керуються на відстані.

"...На них камери встановлювали і керували дистанційно. Жодної сенсації – їх збивають", – прокоментував Коваленко.

Також у коментарі LIGA.net він зазначив, що йому не відомо про записки всередині російських безпілотників.

Відповідаючи на запитання, чи здійснюється керування "шахедами" за допомогою штучного інтелекту, він сказав, що поки що ні.

The Economist також зазначає, що нещодавно більшість дронів намагалися перехопити мобільні підрозділи з кулеметами, ПЗРК та малокаліберною артилерією. Проте, як зазначив полковник військ протиповітряної оборони Денис Смажний, дрони дедалі частіше обходять ці групи.

Вони летять на малій висоті, щоб уникнути виявлення, а наближаючись до міста, різко набирають висоту до 2000–2500 метрів, виходячи з радіуса дії мобільної зброї. Тому Україна залучає гелікоптери, винищувачі F-16 і безпілотники-перехоплювачі.

За словами одного з високопоставлених українських чиновників, система ППО навколо Києва знищує близько 95% ворожих дронів. Водночас 5% безпілотників, що прориваються, завдають значних руйнувань.