Defense Express: Росія, ймовірно, виробляє вже по 2000 "шахедів" на місяць

''Шахед'' (Фото: depositphotos)

Аналітики Defense Express припускають, що до кінця 2024 року Росія могла досягти темпів виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 на рівні 2000 одиниць на місяць. Такий висновок базується на аналізі серійних номерів збитих ворожих безпілотників.

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Наприклад, на фото агентства Anadolu видно уламки дрона з номером Ы 11934, який було використано під час атаки на Харків 21 грудня 2024 року. Якщо серійна нумерація йшла без пропусків, це означає, що Росія могла виготовити близько 10 000 "шахедів" у 2024 році, зазначає видання.

Водночас, як з'ясували аналітики, у лютому 2024 року номери дронів з індексом Ы перевищували 2600.

Фото: Anadolu

За спостереженнями Defense Espress, спочатку окупанти застосовували дрони з індексом М, які, ймовірно, були зібрані в Ірані. У 2023 році з’явилися моделі з індексом К і КБ, які вже виготовлялися в Росії, однак ця серія більше не зустрічається.

Російське виробництво "шахедів" в особливій економічній зоні "Алабуга" досягло високих темпів, йдеться у матеріалі. Середній показник у 1000 одиниць на місяць протягом року зростав, і до кінця жовтня було зафіксовано дрон з номером "Ы 7069".

Якщо номер "Ы 11934" є послідовним, це означає, що до кінця року темп виробництва зріс до 2000 одиниць на місяць, зазначають аналітики. Причини такого різкого зростання поки залишаються невідомими.