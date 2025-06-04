Российский удар по Сумам 3 июня: количество погибших возросло до пяти
В Сумах возросло число погибших в результате российского удара из реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
В больнице скончалась 86-летняя пострадавшая женщина. Еще 28 человек ранены, среди них трое детей.
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Российские войска 3 июня ударили по центральной части Сум. Сначала сообщалось о трех погибших и 25 раненых, из них трое детей и трое взрослых находились в тяжелом состоянии.
Позже в больнице скончался 43-летний мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии после атаки оккупантов на Сумы. Мужчина стал четвертой жертвой вражеской атаки.
Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что оккупанты били по Сумам из реактивной артиллерии.
- В ночь на 3 июня оккупанты били беспилотниками по Одессе. Ранения получили пять человек. По разным адресам вспыхнули пожары.
- Российские военные также атаковали Чернигов. В результате обстрела повреждены дома и пострадали четыре человека.
- В Балаклее Харьковской области в результате атаки БпЛА погиб один гражданский, еще один получил ранения.
- Всего оккупанты ночью выпустили по Украине 112 дронов, 75 из которых были обезврежены.