Зеленский: Путин хочет изобразить посредника с Ираном, а бьет по энергетике Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Кременчуге в то время, когда диктатор Владимир Путин пытается "изобразить из себя посредника для Ближнего Востока". Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
"И это [удар по энергетике] – российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну. Как раз после разговора Путина с Трампом. После того, как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам. И тогда, когда сам Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего востока и пытается хоть как-то помочь своим подельникам в Тегеране. Это все настолько цинично…", – заявил президент.
Зеленский отметил, что российские удары по Украине происходят каждую ночь, и ежедневно гибнут украинцы, хотя эта война "давно могла бы закончиться, если бы мир реагировал на Россию принципиально и не покупался бы на российские манипуляции и ложь".
Также глава государства напомнил о необходимости новых санкций против российской нефти и достаточного потолка цен (price-cap) на этот энергоноситель.
"Такой прайс-кеп, чтобы для российского бюджета было больно. Без этого Путин так и дальше будет игнорировать все, что делает мир ради мира. Ему лично мир не нужен – он сам по себе война, и только реальный дефицит денег может убедить Россию быть безопаснее для соседей", – подытожил президент.
- В ночь на 15 июня Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Кременчуг Полтавской области с использованием ракет и БпЛА. Повреждены объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры, жилые дома. Обошлось без жертв и пострадавших.
- Вечером Зеленский сообщил, что Москва планирует дальнейшие атаки по украинской энергетике – есть угроза инфраструктуре атомной генерации, о чем Киев проинформировал представителей администрации Трампа и МАГАТЭ.
- Тем временем Трамп заявил, что не против посредничества диктатора Путина в конфликте Израиля и Ирана.