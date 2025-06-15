Зеленский: Путин хочет изобразить посредника с Ираном, а бьет по энергетике Украины

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Кременчуге в то время, когда диктатор Владимир Путин пытается "изобразить из себя посредника для Ближнего Востока". Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

"И это [удар по энергетике] – российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну. Как раз после разговора Путина с Трампом. После того, как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам. И тогда, когда сам Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего востока и пытается хоть как-то помочь своим подельникам в Тегеране. Это все настолько цинично…", – заявил президент.

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Зеленский отметил, что российские удары по Украине происходят каждую ночь, и ежедневно гибнут украинцы, хотя эта война "давно могла бы закончиться, если бы мир реагировал на Россию принципиально и не покупался бы на российские манипуляции и ложь".

Также глава государства напомнил о необходимости новых санкций против российской нефти и достаточного потолка цен (price-cap) на этот энергоноситель.

"Такой прайс-кеп, чтобы для российского бюджета было больно. Без этого Путин так и дальше будет игнорировать все, что делает мир ради мира. Ему лично мир не нужен – он сам по себе война, и только реальный дефицит денег может убедить Россию быть безопаснее для соседей", – подытожил президент.