Зеленський: Путін хоче зобразити з себе посередника на Близькому сході, а б'є' по енергетиці України

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський зауважив, що Росія здійснила удар по енергетичній інфраструктурі в Кременчуці у той час, коли диктатор Володимир Путін намагається "зобразити із себе посередника для Близького Сходу". Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

"І це [удар по енергетиці] – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну. Якраз після розмови Путіна з Трампом. Після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об’єктах. І тоді, коли сам Путін намагається зобразити із себе посередника для Близького Сходу та намагається хоч якось допомогти своїм спільникам у Тегерані. Це все настільки цинічно…", – заявив президент.

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Зеленський зазначив, що російські удари по Україні відбуваються кожної ночі, й щоденно гинуть українці, хоча ця війна "давно вже могла б закінчитись, якби світ реагував на Росію принципово й не купувався б на російські маніпуляції та брехню".

Також глава держави нагадав про необхідність нових санкцій проти російської нафти та достатньої стелі цін (price-cap) на цей енергоносій.

"Такий прайс-кеп, щоб для російського бюджету було боляче. Без цього Путін так і надалі ігноруватиме все, що робить світ заради миру. Йому особисто мир не потрібен – він сам по собі війна, і лише реальний дефіцит грошей може переконати Росію бути безпечнішою для сусідів", – підсумував президент.