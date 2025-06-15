"Трамп не хоче примушувати Путіна". Клімкін пояснив, чому Штати не знизять ціну на нафту РФ

Експерт зауважив, що зараз диктатор Росії "продаватиме" себе як посередника для контактів з Іраном

Павло Клімкін (Скриншот із відео LIGA.net)

Президент США Дональд Трамп хоче домовитися з диктатором Володимиром Путіним, не вдаючись до тиску, і тому не піде на зниження стелі цін на нафту, вважає міністр закордонних справ (2014-2019), аналітик Павло Клімкін. Про це він розповів у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

На думку Клімкіна, навіть якщо Європейська комісія знизить стелю цін на російську нафту з нинішніх $60 до $45 за барель, то "нічого не буде, поки американці також не скажуть "так".

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"А за моїми даними, Трамп на це не готовий. Він не хоче нагинати Путіна. Оскільки його тактика (не знаю, чи є в нього стратегія, можливо, є, але тактика в нього точно є) полягає в тому, щоб домовитись із Путіним, але не шляхом того, щоб примусити його або нагнути", – пояснив аналітик.

Експерт не виключив, що в "якийсь момент він [Трамп] психане і щось таке зробить", але водночас зауважив, що у сьогоднішній ситуації Путін "буде себе продавати [президенту США] як канал або декілька каналів комунікації" з Іраном.

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