"Трамп не хоче примушувати Путіна". Клімкін пояснив, чому Штати не знизять ціну на нафту РФ
Президент США Дональд Трамп хоче домовитися з диктатором Володимиром Путіним, не вдаючись до тиску, і тому не піде на зниження стелі цін на нафту, вважає міністр закордонних справ (2014-2019), аналітик Павло Клімкін. Про це він розповів у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.
На думку Клімкіна, навіть якщо Європейська комісія знизить стелю цін на російську нафту з нинішніх $60 до $45 за барель, то "нічого не буде, поки американці також не скажуть "так".
"А за моїми даними, Трамп на це не готовий. Він не хоче нагинати Путіна. Оскільки його тактика (не знаю, чи є в нього стратегія, можливо, є, але тактика в нього точно є) полягає в тому, щоб домовитись із Путіним, але не шляхом того, щоб примусити його або нагнути", – пояснив аналітик.
Експерт не виключив, що в "якийсь момент він [Трамп] психане і щось таке зробить", але водночас зауважив, що у сьогоднішній ситуації Путін "буде себе продавати [президенту США] як канал або декілька каналів комунікації" з Іраном.
Повну розмову можна подивитися за посиланням на початку новини або нижче:
- 13 червня президент Зеленський повідомив, що Україна під час перемовин зі США наполягатиме на запровадженні обмеження цін на російську нафту та нових санкціях проти енергетичного сектору країни-агресора.
- 14 червня Трамп та Путін провели телефонну розмову, під час якої найбільше обговорювали ірано-ізраїльський конфлікт.
- 15 червня президент США заявив, що не проти посередництва російського диктатора у конфлікті Ізраїлю та Ірану.