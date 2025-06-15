"Трамп не хочет принуждать Путина". Климкин объяснил, почему США не снизят цену на нефть

Эксперт отметил, что сейчас диктатор России будет "продавать" себя как посредника для контактов с Ираном

Павел Климкин (Скриншот из видео LIGA.net)

Президент США Дональд Трамп хочет договориться с диктатором Владимиром Путиным, не прибегая к давлению, и поэтому не пойдет на снижение потолка цен на нефть, считает министр иностранных дел (2014-2019), аналитик Павел Климкин. Об этом он рассказал в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

По мнению Климкина, даже если Европейская комиссия снизит потолок цен на российскую нефть с нынешних $60 до $45 за баррель, то "ничего не будет, пока американцы тоже не скажут "да".

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"А по моим данным, Трамп на это не готов. Он не хочет нагибать Путина. Поскольку его тактика (не знаю, есть ли у него стратегия, возможно, есть, но тактика у него точно есть) заключается в том, чтобы договориться с Путиным, но не путем того, чтобы заставить его или нагнуть", – пояснил аналитик.

Эксперт не исключил, что "в какой-то момент он [Трамп] психанет и что-то такое сделает", но отметил, что в сегодняшней ситуации Путин "будет себя продавать [президенту США] как канал или несколько каналов коммуникации" с Ираном.

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