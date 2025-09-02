Глава словацького уряду заявив диктатору, що його країна "дуже жорстко" реагує на удари України по нафтопроводах

Роберт Фіцо (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що обговорить з президентом Володимиром Зеленським удари по енергетичній інфраструктурі країни-агресора. Слова політика на зустрічі у Китаї з диктатором Володимиром Путіним передають пропагандисти РФ.

Фіцо заявив, що на зустрічі з Зеленським 5 вересня обговорить "неприпустимість атак на енергоінфраструктуру".

Також словацький прем'єр заявив, що його країна "дуже жорстко" реагує на удари України по російських нафтопроводах.

Тим часом диктатор РФ вчергове заявив, нібито атаки по Україні є "відповіддю" на удари по енергоінфраструктурі країни-агресора. Насправді ж Москва першою 15 червня атакувала Кременчуцький нафтопереробний завод, після того, як США просили Київ не бити по російській енергетиці, зазначав Зеленський.

У Китаї Фіцо також має взяти участь в урочистостях з нагоди закінчення II Світової війни в Азії 3 вересня та зустрітися з керівником країни Сі Цзіньпіном та віцепрезидентом країни Хань Чженом наступного дня.

У Словаччині анонсували, що після цього Фіцо повернеться до своєї країни, аби зустрітися з Зеленським. Україна поки що не підтверджувала цього.