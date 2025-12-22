Зеленський попередив про ризик масованих російських атак 23-25 грудня

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Окупанти відкинули ініціативу припинити вогонь на Різдво, водночас найближчими днями можуть здійснити чергову масовану атаку на Україну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на заході з нагоди Дня дипломата, передає Суспільне.

Глава держави розповів, що Сполучені Штати висловили ініціативу запровадити перемир’я на Різдво не як остаточне закінчення війни, а як жест доброї волі, що міг би відкрити шлях до дипломатії.

Однак Росія продемонструвала відсутність будь-якого бажання йти на компроміси. Водночас характер дій Кремля свідчить про підготовку масованого обстрілу саме на Різдво.

За словами Зеленського, 23, 24, 25 грудня – дні найбільшого ризику масованих ракетно-дронових ударів.

Президент заявив, що віддав наказ максимально зосередити засоби протиповітряної оборони для захисту. Головне управління розвідки та інші служби переведені в режим посиленого моніторингу запусків.

"Ми розуміємо, де ми знаходимося. Це їхній характер – на наше Різдво зробити якийсь масований удар. Сьогодні була Ставка про це. Ми знову порушуємо питання ППО та захисту наших громад, особливо 23, 24 і 25 грудня", – акцентував він.

15 грудня 2025 року Мерц заявив, що союзники проситимуть Росію хоча б на час Різдва припинити бойові дії.

16 грудня Туск сказав, що вважає малоймовірним припинення вогню на Різдво через те, що Путін не зацікавлений у переговорах. Згодом у Кремлі відкинули ідею перемир'я.