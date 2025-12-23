Росія запустила десятки ракет і понад 650 дронів фактично в розпал перемовин – Зеленський

Фото: ДСНС Чернігівщини

У ніч проти 23 грудня Росія використала для чергової масованої атаки по Україні понад 30 ракет і щонайменше 650 безпілотників, значна частина з яких – "шахеди". Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Загалом під ударом уже були щонайменше 13 областей. Це був удар передусім по українській енергетиці й інфраструктурі.

Зеленський наголосив, що значну частину дронів і ракет вдалося збити, проте були й влучання.

Зокрема, на Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Також відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина – російський дрон влучив у житловий будинок.

"Цей російський удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети. Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну", – заявив президент.

Він переконаний, що російський диктатор Володимир Путін "ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати".

"І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати Росію до миру й гарантованої безпеки. Потрібно не забувати, що кожного дня – і в будні, і у свята – Україна захищає життя людей. ППО для України, фінансування на закупівлю зброї, постачання енергетичного обладнання – все це процеси, які не йдуть на вихідні", – додав Зеленський.