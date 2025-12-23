Росія масовано атакувала ракетами і "шахедами": гриміли вибухи, є влучання на Конотопщині

Крилата ракета (Ілюстративне фото: Повітряне командування ''Центр'')

У ніч проти 23 грудня і зранку Росія атакувала Україну "шахедами" і ракетами. У Києві та більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога. Зокрема під масованою атакою була Сумщина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Протягом ночі росіяни запускали ударні БпЛА майже по всій території України – від східних регіонів до Рівненщини та Тернопільщини. Окрім дронів, були зафіксовані пуски КАБів по Харківщині та рух швидкісних цілей у напрямку Запоріжжя.

У Сумській області російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру у Шосткинському районі, зафіксовані влучання на Конотопщині. Минулося без постраждалих, однак в області є перебої з електропостачанням.

Суспільне повідомляло про вибухи у Харкові, Рівному, Бурштині Івано-Франківської області.

О 06:27 мер Києва Віталій Кличко розповів про роботу ППО в столиці.

З 06:40 Повітряні сили повідомляють про пуски крилатих ракет по Україні.

В Укрзалізниці зазначили, що постійна активність ворожих дронів заважає роботі залізничників з відновлення пошкодженої інфраструктури поблизу Коростеня після сходження з колій вантажного поїзда.