На Житомирщині зійшов з колій вантажний потяг: є травмовані, змінено маршрути поїздів

Через аварію під Коростенем рух деяких пасажирських та приміських потягів змінився

Схід потягу поблизу Коростеня (Фото: Перцовський/Facebook)

Неподалік від міста Коростень Житомирської області зійшов з колій вантажний поїзд, в результаті чого травмовано двох залізничників та змінено графік деяких рейсів. Про це повідомили в Укрзалізниці.

"Через "негабарит" по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків – Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив", – йдеться в повідомленні.

Травмовано машиніста та помічника машиніста вантажного поїзда, обидва ушпиталені. Серед пасажирів травмованих немає. Одна пасажирка отримала поріз склом, допомогу їй надали на місці.

Причини інциденту уточнюються, додали в Укрзалізниці.

Із суттєвою затримкою буде слідувати потяг 45/46 – його вже відвели на сусідню станцію та переспрямували об'їзним маршрутом. Також зміна маршруту стосується деяких поїздів, які вже зараз переспрямовують через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від трьох годин.

В Укрзалізниці уточнили, що через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:

→ №1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

→ №44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;

→ № 92 Львів – Київ;

→ № 30 Ужгород – Київ;

→ № 8/150 Чернівці – Київ;

→ № 52 Перемишль – Київ;

→ № 68/20 Варшава, Холм – Київ;

→ 108 Солотвино – Київ.

Поїзд №98 Ковель – Київ, як виняток прямує через Житомир, де затримка буде меншою. По станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку.

Що стосується приміського руху, то цієї доби змінюються маршрути таких поїздів:

→ №6610 курсуватиме Малин – Борщагівка (замість Коростень – Борщагівка);

→ №6601 Київ-Пас. (Приміський) – Малин (замість Київ-Пас. (Приміський) – Коростень);

→ №6614 Малин – Київ-Пас. (Приміський) (замість Коростень – Київ-Пас. (Приміський)).

В Укрзалізниці додали, що цієї доби тимчасово не курсуватиме поїзд №6606 Малин – Київ-Пас. Призначено альтернативний рейс – №6610 Малин – Борщагівка, він відправляється о 07:07.

За інформацією керівника Укрзалізниці Олександра Перцовського, на місці розпочаті відновлювальні роботи.

"Пасажирські поїзди – спрямовуються в об'їзд. Приміські коростенського напрямку – обмежені до станції Чоповичі", – додав він.

ДОПОВНЕНО о 08:41. За попередньою інформацією Укрзалізниці, вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації – ймовірно, "шахеда".