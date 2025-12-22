На Житомирщині зійшов з колій вантажний потяг: є травмовані, змінено маршрути поїздів

На Житомирщині зійшов з колій вантажний потяг: є травмовані, змінено маршрути поїздівдоповнено
Неподалік від міста Коростень Житомирської області зійшов з колій вантажний поїзд, в результаті чого травмовано двох залізничників та змінено графік деяких рейсів. Про це повідомили в Укрзалізниці.
"Через "негабарит" по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків – Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив", – йдеться в повідомленні.
Травмовано машиніста та помічника машиніста вантажного поїзда, обидва ушпиталені. Серед пасажирів травмованих немає. Одна пасажирка отримала поріз склом, допомогу їй надали на місці.
Причини інциденту уточнюються, додали в Укрзалізниці.
Із суттєвою затримкою буде слідувати потяг 45/46 – його вже відвели на сусідню станцію та переспрямували об'їзним маршрутом. Також зміна маршруту стосується деяких поїздів, які вже зараз переспрямовують через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від трьох годин.
В Укрзалізниці уточнили, що через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:
→ №1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;
→ №44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;
→ № 92 Львів – Київ;
→ № 30 Ужгород – Київ;
→ № 8/150 Чернівці – Київ;
→ № 52 Перемишль – Київ;
→ № 68/20 Варшава, Холм – Київ;
→ 108 Солотвино – Київ.
Поїзд №98 Ковель – Київ, як виняток прямує через Житомир, де затримка буде меншою. По станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку.
Що стосується приміського руху, то цієї доби змінюються маршрути таких поїздів:
→ №6610 курсуватиме Малин – Борщагівка (замість Коростень – Борщагівка);
→ №6601 Київ-Пас. (Приміський) – Малин (замість Київ-Пас. (Приміський) – Коростень);
→ №6614 Малин – Київ-Пас. (Приміський) (замість Коростень – Київ-Пас. (Приміський)).
В Укрзалізниці додали, що цієї доби тимчасово не курсуватиме поїзд №6606 Малин – Київ-Пас. Призначено альтернативний рейс – №6610 Малин – Борщагівка, він відправляється о 07:07.
За інформацією керівника Укрзалізниці Олександра Перцовського, на місці розпочаті відновлювальні роботи.
"Пасажирські поїзди – спрямовуються в об'їзд. Приміські коростенського напрямку – обмежені до станції Чоповичі", – додав він.
ДОПОВНЕНО о 08:41. За попередньою інформацією Укрзалізниці, вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації – ймовірно, "шахеда".
